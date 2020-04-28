«وصل» للعقارات تطلق مسابقة رمضانية لتشجيع المواهب

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «وصل» للعقارات، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، بالشهر الفضيل، من خلال إطلاق مسابقتها الرمضانية، لتشجيع أصحاب المواهب. وتسعى وصل من خلال هذه المسابقة، التي وصلت إلى دورتها العاشرة هذا العام، إلى إبراز إبداعات مستأجريها، ومكافأة المتميزين منهم، الذين يتمكنون من استلهام الأجواء الرمضانية الرائعة.

وتفتح الشركة باب المشاركة في المسابقة أمام المشاركين من جميع الأعمار، وخصصت مسابقة الأعمال الفنية لأطفال مستأجري وصل للعقارات فقط، بينما يمكن للكبار المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

ومسابقة الأطفال مفتوحة للفئة حتى سن 13 عاماً، حيث يطلب منهم التعبير عن إبراز المعنى الحقيقي لشهر رمضان، مع إمكانية الفوز بالجائزة الأسبوعية، وهي عبارة عن جهاز «آيباد». ويتعين على المشاركين تحميل الأعمال الفنية على الموقع الإلكتروني http:/‏‏/‏‏ramadan.wasl.ae، ليتم التصويت لها من قبل الجمهور، وتقييمها من قبل لجنة التحكيم من وصل.

وفي نهاية الشهر الفضيل، سيحصل أحد الفائزين الأربعة، الذين تم اختيارهم خلال المسابقة على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن منحة دراسية، تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم.

وبالنسبة إلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي للكبار على الانستغرام في رمضان، فستكون مفتوحة لجميع الأشخاص فوق سن 13 عاماً، سواء كانوا من مستأجري وصل أو غير ذلك، على أن يتمكن المشارك من التعبير عن المعنى الحقيقي لشهر رمضان، من خلال نشر صور تعبّر عن روح الشهر الفضيل باستخدام الوسم (#waslRamadan2020)، مع ذكر عنوان صفحة وصل (@waslgroup).

ويمكن لكل مشارك تحميل عدد غير محدود من الصور، بينما ستقرر لجنة وصل للفائزين جائزة لكل واحد منهم، عبارة عن جهاز «آيباد» أسبوعياً خلال فترة المسابقة. وتم إطلاق «مسابقة الرسم الرمضانية» لأول مرة في 2011، واتسع نطاقها على مر السنين.

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