منتدى لغرفة دبي عن استمرارية سلسلة الإمداد

المصدر: (دبي- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال مؤخراً منتدى إلكترونياً حول ضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع وحماية العمال، في ظل تحديات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ونظم المنتدى الافتراضي فريق عمل «سلسلة الإمداد والتوزيع»، التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، وهدف إلى التعريف بتأثيرات انتشار فيروس (كوفيد 19) على شبكة الإمداد والتوزيع العالمية، والإجراءات التي اعتمدتها الشركات الأعضاء في فريق العمل لضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع، والحفاظ على صحة موظفيها.

وشملت قائمة النمتحدثين بالمنتدى العاشر منذ تأسيس فريق العمل، د. بالان سونداراكاني، بروفسور مساعد في إدارة سلاسل الإمداد بكلية إدارة الأعمال بجامعة وولونغونغ بدبي، وإيريك فان دير ليست، المسؤول عن المشتريات والتوريد بشركة «فيوتشر بايب إندستريز»، وفي ساتيش، مدير الموارد البشرية بشركة «هيبورث».

ولفت د. بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن موضوع ضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتوزيع والدعم اللوجستي هو من المواضيع المهمة التي أفرزتها أزمة انتشار فيروس (كوفيد 19)، مبيناً أن العالم بأسره أدرك خلال الفترة الحالية أهمية هذه السلسلة في دعم استمرارية الحياة، وتأمين المتطلبات الضرورية .

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