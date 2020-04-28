إغلاق 26 محلاً وتنبيه 234 منشأة غير ملتزمة بدبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الثاني من إعادة فتح الأسواق بإغلاق 26 محلاً والتنبيه على 234 منشأة تجارية ومخالفة 14 محلاً، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 165 محلاً، في حين تم تنبيه 150 محلاً، وإغلاق 26 محلاً أخرى، إلى جانب مخالفة 8 محلات.

وتركزت الحملات التفتيشية على المحلات المتواجدة في القوز، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، هور العنز، فريج المرر، الورقاء، الراشدية، المطينة، أبو هيل، جميرا، الوصل، راس الخور.

كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: بيع الأثاث المستعمل، التجارة العامة، تجارة الكهربائيات، تخليص المعاملات، الخدمات الفنية، الخياطة والتطريز، تجارة الهواتف المتحركة، بيع اللحوم، تجارة الأكياس البلاستيكية، تجارة الأقمشة والمنسوجات، تأجير السيارات، تجارة الإلكترونيات، بيع قطع غيار السيارات، بيع الحلويات، بقالة.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 8 مراكز تجارية، في منطقة ديرة، وبر دبي، وأسفر عنها 84 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة 6 محلات، بسبب فتح غرف القياس والقيام بعروض ترويجية في هذه الفترة.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية.

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