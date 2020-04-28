شبكة كهرباء تحت الماء تربط حقول «أدنوك»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، أمس، عن طرح مناقصة مشتركة لتطوير وتشغيل شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد، تحت سطح البحر، يربط منشآت إنتاج حقول «أدنوك» البحرية، بشبكة الكهرباء البرية التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: يأتي المشروع نتيجة طبيعية للنقلة النوعية، التي تقوم بها «أدنوك»، حيث سيدعم بشكل مباشر، استراتيجيتنا لخلق القيمة المضافة والاستدامة، كما يعزز مكانة الشركة ضمن قائمة المنتجين الأقل تكلفة في العالم، والأقل في انبعاثات الكربون.

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