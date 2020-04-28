184 مليار دولار إجمالي حِزم التحفيز العربية

المصدر: (أبوظبي - عبدالحي محمد)

كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الحزم التحفيزية العربية زادت على 184 مليار دولار، وهي تزيد يوماً بعد الآخر خلال أزمة «كورونا».

وقال الحميدي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أمس، ضمن فعالية احتفال الصندوق بيوم الشمول المالي العربي، التي تم تنظيمها عن بُعد، إن مصرف الإمارات المركزي كان الأسبق عربياً في تخصيص موارد مالية كبيرة، لمواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، مشيداً بدوره في دعم القطاع المالي والرقابة عليه.

وشدد على أن وضع البنوك الإماراتية قوي للغاية في ظل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن معدل كفاءة رأس المال لديها يزيد على 18%، وهي نسبة أعلى بكثير من متطلبات لجنة «بازل» ما يؤكد أن قطاعنا المصرفي لديه القدرة والاستطاعة، لمواجهة الأزمة وتداعياتها.

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