ترخيص فوري لـ 550 منشأة أعمال في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 550 رخصة فورية خلال الربع الأول، حيث تستغرق عملية الإصدار 5 دقائق مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

توزعت الرخص حسب النشاط بين تجارية 73%، ومهنية 27%. توفر خدمة «الرخصة الفورية» نموذجاً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية بسهولة.

وأشار التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، يصل عددهم إلى 1746، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88%، في حين تشكل سيدات الأعمال 12%. وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية لتشمل رجال أعمال من بريطانيا وجنوب أفريقيا والسعودية ومصر والأردن والهند وباكستان والصين والسودان والفلبين.

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