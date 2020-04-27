207 قرارات اتخذتها لجان تسوية هيئة التأمين عن بُعد

المصدر: دبي – البيان

بلغ عدد المنازعات التأمينية التي تسلمتها لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في هيئة التأمين منذ بدء تفعيل أعمالها ومهامها عن بُعد 561 منازعة تأمينية في مختلف أنواع التأمين، حيث نجحت اللجان في عقد 13 جلسة عن بُعد، تم خلالها النظر في 276 منازعة تأمينية وإصدار 207 قرارات بشأنها.

وتمارس لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة عملها عن بُعد من خلال لجنتين في دبي وأبوظبي، وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة؛ لضمان سلامة المتعاملين والموظفين والحفاظ على الصحة العامة.

فيما قامت الهيئة بتوفير خدمة استقبال الشكاوى أو المنازعات التأمينية إلكترونياً عبر نظام فضّ المنازعات التأمينية على موقع الهيئة الشبكي، وذلك ضمن مجموعة الخدمات الذكية التي وفرتها؛ لتجنّب المراجعة والتجمعات في مراكز تقديم الخدمة للحدّ من انتشار جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

تعمل الهيئة بشكل متواصل على تطوير خدماتها وتسخير إمكاناتها المختلفة، بما يسهم في سرعة فضّ المنازعات التأمينية وحماية حقوق الأطراف كافّة.

يذكر أن تشكيل لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية في الهيئة جاء تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، والذي أناط بالهيئة إنشاء لجان لتسوية وحل المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء.

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