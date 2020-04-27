بلدية دبي تصدر دليلاً لخدماتها على مدار الساعة 7/24

المصدر: دبي - وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي دليل الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة 7/24، وتضمن الدليل جميع الخدمات التي تقدمها بلدية دبي في المنتجات الاستهلاكية والخدمات الغذائية، والصحة والسلامة العامة، والتصاريح والرقابة على البناء، إضافة إلى خدمات النفايات، ومكافحة آفات الصحة العامة، والمعلومات الجيومكانية.

كذلك الخدمات المساحية، والخدمات الزراعية، والموافقات لمزاولة الأعمال والأنشطة، وخدمات أسواق بلدية دبي، إلى جانب تخطيط وتخصيص وتعويض الاراضي.

كما شمل الدليل خدمات مطابقة المنتجات، والفحوص والمعايرة، وخدمات شبكات الصرف الصحي والري، والخدمات المالية، إضافة إلى خدمات رسوم السكن والمؤسسات والفنادق، والتصاريح الاعلانية، والخدمات البيطرية، علاوة عن خدمات المقاولين والاستشاريين وموردي مواد البناء، وخدمات صحة ورعاية الحيوانات.

وبين الدليل جميع الاشتراطات التي وضعتها بلدية دبي للحصول على هذه الخدمات والطلبات المتعلقة بكل خدمة وقنوات تقديمها، وكيفية الحصول عليها.

وتتضمن قنوات الخدمات: تطبيق 7/24، وعن طريق مركز الاتصال 800900، والموقع الالكتروني لبلدية دبي.

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