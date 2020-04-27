المصدر: دبي ـــ البيان

برعاية معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، أطلقتْ «ماجد الفطيم»، أول مزرعة مائية داخل متجر كارفور في دبي، وذلك في «كارفور ماركت» فرع الوصل، حيث ستساهم المزرعة في زيادة كمية المنتجات الطازجة المحلية والمستدامة المتاحة لعملاء «كارفور»، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وتعد المزرعة الجديدة ترجمة لمستهدفات مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة سابقاً مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، والتي تسعى لدعم المنتجات المستدامة المزروعة محلياً، وتطوير أحدث الطرق الزراعية المبتكرة والمستدامة.

وقال معالي الدكتور الزيودي: «يمثل تعزيز استغلال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على الحلول الابتكارية أحد السبل التي تركز عليها الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وتعتبر طرق الزراعة الحديثة وهمها الزراعة المائية أحد الحلول الابتكارية التي تضمن تحقيق الاستدامة للقطاع الزراعي وإنتاجيته.»

وأضاف معاليه: «وتعد المزارع المائية التي تطلقها ماجد الفطيم في فروع مراكز التسوق التابعة لها نموذجاً فعالاً لهذا النوع من الزراعة الحديثة، كما أنها نموذجاً لنجاح الشراكة والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات الدولة ورؤيتها وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم القابضة»: لا شك أن زيادة إنتاج المحاصيل المحلية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ونحن فخورون في «ماجد الفطيم» بشراكتنا وتعاوننا الوثيق مع حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن عدة مشاريع تمنح الأولوية للمنتجات المحلية وتضمن حصول عملائنا في «كارفور» على المنتجات الطازجة والمغذية بأسعار معقولة.

وتتم زراعة كافة المنتجات في المزرعة ضمن بيئة مضبوطة ونظيفة ومعقمة، لتوفر مخزوناً آمناً من الأطعمة والأعشاب في ظل المخاوف الصحية الحالية عالمياً، إضافة إلى تخفيض أميال الغذاء (المسافة التي تقطعها المأكولات من مصدرها إلى موقع استهلاكها) والانبعاثات الكربونية الناجمة عن مختلف مراحل الإنتاج. كما تستهلك هذه المزرعة مياهاً ومساحة أقل بنسبة 90% من المزارع التقليدية توفر حوالي 10 كيلوغرامات من الأعشاب والخضريات صغيرة الحجم (الميكروجرين) يومياً.

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