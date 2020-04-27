"دبي أوتليت مول" يعيد افتتاح أبوابه أمام الزوار

المصدر: دبي - البيان

أعلن دبي أوتليت مول، وجهة التسوق القيّم، أبوابه للزوار اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل الجاري، حيث قام المول بتنفيذ برنامج مناسب للتعقيم والتطهير مع حرصه على تطبيق كافة الاجراءات بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات.

وكان دبي أوتليت مول ولا يزال يتخذ مختلف الاجراءات والخطوات الاحترازية منذ شهر يناير 2020 مثل حملات التواصل التوعوية، وعمليات التنظيف الدورية، مع تطبيق بروتوكولات التعقيم والتطهير بهدف الحد من واحتواء وتقليل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويقوم المركز بتنفيذ جميع التدابير بما في ذلك فحص درجة الحرارة لكافة عملائه وموظفيه، وتعقيم المناطق العامة على مدار الساعة، وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، ووضع اللوحات الارشادية للزوار والموظفين لحثّهم على ارتداء الكمامات والقفازات، مع حظر دخول كبار السن فوق الـ60 عاماً والأطفال ما بين 3 إلى 12 عاماً، والسماح للزوار بالبقاء لمدة أقصاها 3 ساعات، فضلاً عن حصر استخدام المصاعد بالأشخاص من أصحاب الهمم مع إبقاء مسافة مترين للتباعد الاجتماعي. كما تم تخصيص منطقة معزولة منفصلة مع سلة مهملات منفصلة مزودة بلوحات ارشادية للتخلص من الكمامات والقفازات المستعملة في مختلف أنحاء المركز.

وقال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتليت مول: "بينما نقر ونحترم ونقدّر الجهود التي يبذلها العاملون في الخطوط الأمامية نحو إعادة الحياة إلى طبيعتها، نحن في دبي أوتليت مول نطبق جميع الاجراءات لتزويد المتسوقين لدينا بتجربة روتينية عادية تراعي أعلى معايير السلامة. نحن ندرك أنه لدينا دور هام للحفاظ على صحة وسلامة ورفاه مستأجرينا وموظفينا وعملائنا وزوارنا".

وأضاف: "إننا نعمل بشكل وثيق بما يتماشى مع التوجيهات والارشادات الصادرة عن الهيئات المحلية والدولية المعنية للحد من تفشي الوباء. وفي ظل هذه الأوقات العصيبة، فإننا نتمنى للجميع البقاء بأمان واستثمار هذا الوقت بأفضل الطرق الإيجابية من كافة النواحي. ونتطلع قدماً للترحيب بكافة عملائنا في المول".

وتبدأ مواعيد المول من الساعة 12 ظهراً وحتى 9 ليلاً.

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