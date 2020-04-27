فحص شامل لموظفي 26 مركزاً تجارياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بدأت مراكز التسوق في أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية عملية فحص شامل لموظفيها للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي الفحص ضمن الإجراءات الاحترازية التي اشترطتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي لإعادة افتتاح المراكز التجارية، وشددت فيها على ضرورة استيفاء المراكز لجميع الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها الفحص الطبي للعمالة.

وبدأت المراكز التجارية في أبوظبي البالغ عددها 26 صباح الجمعة الماضية توجيه موظفيها إلى مراكز الفحص التي حددتها شركة صحة لإجراء الفحص، وحتى أمس لم تنته إجراءات الفحص لكل العمالة.

وفي الوقت نفسه تواصل إدارات المراكز التجارية في أبو ظبي الانتهاء من عمليات التعقيم والتنظيف الكامل إضافة إلى تركيب أجهزة قياس درجة الحرارة، على قدم وساق لضمان بيئة آمنة وخالية من العدوى.

وأشار ناندا كومار المستشار الإعلامي لمجموعة اللولو العالمية التي تدير أكثر من 15 مركزا تجاريا في إمارة أبوظبي، إلى أن المجموعة تكثف حاليا جهودها للإسراع في تلبية كافة متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وخاصة فحص العمالة والتعقيم مشدداً على أنه لا يوجد إلى الآن موعد محدد لإعادة افتتاح المراكز التجارية.

وقال: "عندما ننتهي من تلبية كافة متطلبات الدائرة سنتقدم بطلب لها لإعادة الافتتاح وتاريخ إعادة الافتتاح سيكون بيدها".

وأكد واجب الخوري، مدير شركة "لاين للاستثمار والعقارات"، الذراع العقاري لمجموعة اللولو العالمية، على أن المجموعة تعمل عن كثب مع مختلف الجهات والسلطات الحكومية لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشددا على حرص المجموعة على تنظيف وتعقيم كل نقطة وزاوية وركن في مراكز التسوق التابعة لها وذلك لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.

وأشار إلى أن المجموعة بدأت يوم الجمعة الماضية توجيه موظفي مراكزها التجارية والمستأجرين للفحص وذلك بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في المراكز المخصصة لفحص فيروس كورونا المستجد.

وكشف الخوري، عن أنه الانتهاء من فحص أكثر من 5000 موظف حتى اليوم ومازال لدينا عدد آخر سيتم فحصه قريبا.

وقال: "قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية ونسارع الزمن لإعادة افتتاح المراكز في أسرع وقت".

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