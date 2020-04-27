إعادة افتتاح ماركت الواجهة البحرية غداَ

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي للمنتجات الغذائية الطازجة، عن إعادة افتتاح جميع متاجره ومطاعمه ومنافذ بيعه يوم الثلاثاء 28 أبريل تماشياً مع التوجيهات الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية منضمين بذلك إلى سوق الأسماك واللحوم والمنتجات المجففة والفواكه والخضروات الطازجة ولولو هايبر ماركت. هذا وقد اتخذ فريق الإدارة جميع الاحتياطات الإضافية اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع من يدخلون السوق.

وستعمل جميع الأسواق خلال شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا حتى 10 مساءً مقدمةً السلع الطازجة بأفضل قيمة، في حين ستفتح منافذ البيع بالتجزئة الأخرى ومنافذ الأطعمة والمشروبات من 12 مساءً حتى 10 مساءً.

وسيستمر برنامج التنظيف والتعقيم الأساسي طوال اليوم، وسيبدأ برنامج التنظيف والتعقيم العميق طوال الليل ابتداءً من الساعة 6 مساءً.

وقال محمد المدني، مدير مركز ماركت الواجهة البحرية: "لقد عملنا بكل جد ومثابرة مع جميع السلطات الحكومية لضمان وضع المعايير اللازمة لسلامة العملاء بماركت الواجهة البحرية وجعله مَثل يُحتذى به في وضع وإتباع تلك المعايير. منذ اليوم الأول قمنا بتركيب كاميرات حرارية للكشف على وتسجيل درجة حرارة كل شخص يدخل إلى السوق".

وأضاف: "يأتي هذا الافتتاح الكامل بعد نجاح إعادة فتح أسواقنا قبل بضعة أسابيع، وسيحافظ ماركت الواجهة البحرية على المستوى العالي من تدابير الصحة والسلامة الوقائية المتبعة بجميع أسواقه، كما ستستمر فرق التطهير المخصصة لدينا في تنفيذ برنامج التنظيف على مدار 24 ساعة، والذي يتضمن تطهير وتعقيم جميع المناطق العامة هذا بالإضافة إلى مبرنامج التنظيف الأساسي الخاص بالماركت والتعقيم العميق طوال الليل".

وأضاف: "يجب على جميع العملاء والموظفين مواصلة إتباع شروط الحفاظ على الصحة العامة والتي تتضمن ترك مسافة آمنة فيما بينهم، وارتداء أقنعة الوجه الواقية والقفازات، كما أنه لن يسمح بدخول من لا يلتزم بهذة الشروط إلى الماركت. وسيستمر ماركت الواجهة البحرية أيضًا في مراقبة درجات حرارة الموظفين والعملاء باستخدام الكاميرات الحرارية عند دخولهم وفرض سياسة ترك المسافات الآمنة بين الناس، والحفاظ على مستوى الإشغال بنسبة 30٪ وفقًا لإرشادات دائرة التنمية الاقتصادية."

يتعاون ماركت الواجهة البحرية بشكل وثيق مع السلطات المحلية في إمارة دبي، لضمان اتباع جميع القواعد واللوائح التنظيمية، وسيواصل مراجعة وإعادة تقييم الوضع بإرشاد وتوجيه من الجهات الحكومية.

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