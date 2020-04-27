اقتصادية دبي: محلات نايف والرأس تعود للعمل بدءاً من اليوم

المصدر: دبي - بشار باغ

أفادت اقتصادية دبي، بأن جميع المحلات والمنشآت التجارية في منطقتي الرأس ونايف بإمكانها مباشرة العمل بشكل جزئي، أي بـ 30% من طاقتها التشغيلية، ابتداءً من اليوم عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث الذي نص على تخفيف قيود الحركة في المنطقتين بعد تسجيل "صفر" حالات كورونا على مدى يومين، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساءاً حتى 6 صباحاً أسوة بباقي أنحاء الإمارة.

وأكدت اقتصادية دبي أهمية التزام المتاجر العاملة في جميع أسواق ومناطق الإمارة، بما فيها منطقتي الراس ونايف، بالتدابير الاحترازية المرعية، ولفتت إلى أن فرق التفتيش تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من الالتزام وتطبيق هذه الإجراءات المتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتنفيذ شروط التعقيم المطلوبة وتطبيق التباعد الجسدي وعدم السماح بوجود ازدحام في المحل، وذلك لتفادي المخالفة والإغلاق.

وأوضحت أن فرق التفتيش وفي حال رصد أي حالة عدم التزام بالإجراءات المتبعة لدى أي من منافذ التجزئة ومراكز التسوق ستقوم بتوجيه تنبيه إرشادي، وسيتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار هذه الممارسات، على أن يكون الإجراء النهائي في حال تكرار عدم الالتزام بإغلاق المنشأة.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى التقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي في حال رصد أي حالة عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية لدى منافذ التجزئة أو مراكز التسوق وكذلك حالات رفع الأسعار أو الغش التجاري وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية، وذلك عبر القنوات المتاحة لتقديم شكاوى خاصة بارتفاع الأسعار.

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