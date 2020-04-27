مِراس" تعيد افتتاح وجهاتها اعتبارا من الغد

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت شركة مِراس رداً على سؤال لـ "البيان" أن جميع وجهاتها في دبي ستعاود الافتتاح بشكل جزئي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء عملاً بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بخصوص إعادة الفتح الجزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحال التجارية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي نص عليها القرار.

وستفتتح محلات التجزئة والمقاهي ضمن وجهات مِراس أبوابها يوم غد بنسبة 30% من طاقتها التشغيلية من الساعة 12 ظهراً لغاية الساعة 10 مساءً، فيما سيتواصل إغلاق المناطق والمرافق الترفيهية بما فيها ألعاب الأطفال والشواطئ والمرافق الرياضية.

وأوضحت مِراس، أن جميع الشواطئ والمناطق المخصصة للسباحة ضمن وجهاتها ستظل مغلقة حتى صدور قرار حكومي من قبل الجهات المعنية.

وتشمل وجهات مِراس التي ستفتتح غداً كلاً من "بوكس بارك"، و"السيف"، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، و"كايت بييتش"، و"لا مير"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".

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