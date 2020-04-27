غرفة دبي تبحث ضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع وحماية العمال

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال مؤخراً منتدى إلكتروني حول ضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع وحماية العمال في ظل تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونظم المنتدى الافتراضي فريق عمل "سلسلة الإمداد والتوزيع"، التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، وهدف إلى التعريف بالتأثيرات التي أحدثها انتشار فيروس كوفيد 19 على شبكة الإمداد والتوزيع العالمية، والتعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعتمدتها الشركات الأعضاء في فريق العمل لضمان استمرارية سلسلة الإمداد والتوزيع، والحفاظ على صحة موظفيها.

كما تناول المنتدى الافتراضي العاشر منذ تأسيس فريق العمل، أفضل الممارسات العالمية المستدامة المعتمدة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال في هذه الظروف الاستثنائية. واستعرض المتحدثون من الشركات الأعضاء في فريق العمل الخطط المستدامة المعتمدة في شركاتهم لضمان سلاسة واستمرارية أعمالهم.

وشملت قائمة المتحدثين كل من الدكتور بالان سونداراكاني، بروفسور مساعد في إدارة سلاسل الإمداد في كلية إدارة الأعمال بجامعة وولونغونغ بدبي، وإيريك فان دير ليست، المسؤول عن المشتريات والتوريد في شركة "فيوتشر بايب إندستريز"، والسيد في ساتيش، مدير الموارد البشرية في شركة "هيبورث".

ولفت الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن موضوع ضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي هو من المواضيع الهامة التي أفرزتها

أزمة انتشار فيروس كوفيد-19، مبيناً أن العالم بأسره أدرك خلال الفترة الحالية أهمية هذه السلسلة في دعم استمرارية الحياة وتأمين المتطلبات الضرورية من السلع والمواد.

وأوضح رتاب إن شبكة غرفة دبي للاستدامة تناقش باستمرار أهم الممارسات المستدامة في قطاعات ومجالات الأعمال، وحريصة على نشر معرفة وخبرات الأعضاء حتى تعم الفائدة للجميع، مؤكداً أن تعزيز الوعي بأفضل الممارسات أولوية للشبكة وأعضائها خلال هذه الفترة.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، حيث ارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 64 شركة مع انضمام 17 شركة جديدة إلى الشبكة، وتأسيس 8 فرق عمل جديدة ضمن الشبكة في العام 2019.

وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.

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