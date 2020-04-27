منظمة التعاون الاقتصادي: تدابير الإمارات سريعة وحاسمة ومبتكرة ومبدعة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإمارات بادرت إلى اتخاذ تدابير سريعة، وحاسمة ومُبتَكَرة لاحتواء «كوفيد 19»، وتداعياته، سواءً على الصعيد الصحي أم الاقتصادي.

وأصدرت المنظمة دراسة عن تداعيات الجائحة على دول المنطقة، تضمنت تقارير مستقلة خاصة بكل دولة. وفي التقرير الخاص بالإمارات، أشادت المنظمة بالتدابير التي اتخذتها الإمارات على الصعيدين الصحي والاقتصادي، ووصفتها بأنها سريعة وحاسمة ومبتكرة ومبدعة.

وبدأ التقرير بتناول الجانب الصحي، فذكر أن الإمارات أبدعت في مكافحة «كوفيد 19»، من خلال عدة تدابير غير مسبوقة، منها على سبيل المثال الأطباء الافتراضيون والروبوتات التي تتولى القيام بعمليات التطهير والتعقيم. ثم تطرق إلى الجانب الاقتصادي، فذكر أن الإمارات عمدت إلى استباق التداعيات المتوقعة من خلال حزمة محفزات مالية هائلة هي الأضخم في حجمها والأعلى في قيمتها على مستوى دول المنطقة. مع التأكيد على عدم اقتصار هذه المحفزات على الحكومة الاتحادية فحسب، وإنما امتدت لتشمل الحكومات المحلية.

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