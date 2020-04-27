الإيجارات يجب ربطها بنسبة التشغيل عودة الدورة الاقتصادية مع استئناف السفر

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق ضرورة أن يتم احتساب الإيجارات في مراكز التسوق خلال فترة التشغيل الجزئي بناءً على نسبة عمل المركز وطاقته التشغيلية، وبالتالي يجب مراجعة آليات حساب قيمة الإيجار بناء على نسبة التشغيل الكلي باعتبار أن المراكز لا تعمل حالياً بطاقتها الكاملة.

وأكد الغرير لـ «البيان» أن المتاجر كانت جزءًا من نجاح مراكز التسوق، وبالتالي فإن دعمها ضروري لمعاودة العمل والاستمرارية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية التنازل من قبل الجميع لمصلحة الجميع، مشيراً إلى أن بعض المنافذ لم تتأثر على غرار الصيدليات والسوبرماركت التي لم تخضع للإغلاق.

وحول توقعات عودة الدورة الاقتصادية إلى الدوران بشكل كامل وتعافي قطاعات الأعمال من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، أوضح أن هذه العملية ستبدأ فور اعادة افتتاح مطار دبي الدولي بشكل كامل وفتح حركة السفر والسياحة والشحن بشكل تام، مؤكداً أن هذه المرحلة ستشهد عملية تثبيت لأداء الاقتصاد وإيقاف تأثره بتداعيات الأزمة.

وشدد الغرير على أهمية المحافظة قدر الإمكان على شريحة الموظفين في مختلف القطاعات بوصفهم جزءً حيوياً من الدورة الاستهلاكية والاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة أن تهتم المؤسسات والشركات في كافة القطاعات على استخلاص دروس من الأزمة الراهنة لتغيير نماذج العمل وتواكب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال والاقتصاد، فهناك العديد من الأمور لن تعود كالسابق ويجب على الجميع الاستعداد للاقتصاد الجديد في مرحلة ما بعد فيروس "كورونا".

ولفت إلى أن العودة الكاملة للعمل محكومة بعملية السيطرة على الوضع الصحي. وقال أن إعادة التشغيل جزئياً للأنشطة التجارية يخضع بشكل متواصل للتقييم والمراجعة بهدف إحكام السيطرة صحياً واقتصادياً، منوهاً أن هذه الخطوة تشكل تجربة جيدة لكي يعتاد الجميع على الإجراءات الصحية المطلوبة بشكل تدريجي. وأكد على أن زيارة مراكز التسوق حالياً يجب أن تكون للضرورة فقط حتى تتحسن الأوضاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز