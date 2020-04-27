«دافزا» توفر للشركات إعفاءات استثنائية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن إطلاق حزمة حوافز وتسهيلات، دعماً لشركات المنطقة الحرة، التي تتخذ من «دافزا» مقراً لها، حرصاً على استمرارية أعمالها.

تضمنت الحوافز تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 3 أشهر، وتيسير الدفعات المالية، من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، إلى جانب إعفاء تجار ومحال التجزئة من قيمة الإيجار ثلاثة أشهر، إضافة إلى إعفاء الشركات الجديدة من رسوم التسجيل والترخيص، وإلغاء الغرامات على الشركات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة بمطار دبي: نسعى للتقليل من تداعيات الأزمة على الشركات، والتضامن معهم لتجاوز هذه التحديات الناجمة عن (كوفيد 19) عالمياً.

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