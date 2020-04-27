«فلاي دبي» تضيف 4 محطات لوجهات العودة

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

أعلنت «فلاي دبي» على موقعها الرسمي أنها أضافت 4 وجهات جديدة هي: سلوفينييا وإيطاليا والبوسنة والهرسك وهنغاريا، بهدف تسهيل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم.

وأكدت الناقلة أنه يجب على المسافرين، الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتدائها طوال مدة الرحلة، وأن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط. وسيخضع المسافرون أيضاً للفحص الحراري في المطار، ويجب تأكيد أنهم لا يعانون من أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

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