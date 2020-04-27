افتتاح سوق اللحوم الرئيسي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعادت بلدية أبوظبي صباح أمس افتتاح سوق اللحوم الرئيسي في منطقة ميناء زايد بأبوظبي بعد مضى 31 يوماً على إغلاقه تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وعملاً بتوجيهات إدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشهد السوق إقبالاً جيداً من المواطنين والمقيمين منذ الصباح الباكر لشراء اللحوم المحلية والمستوردة الطازجة. ورصدت جولة ميدانية لـ«البيان» أمس افتتاح غالبية محلات السوق وتزويدها باللحوم الطازجة بينما انشغل أصحاب محلات قليلة بإعادة تعقيم محلاتهم والاتفاق على توريد اللحوم لهم غداً.

وقررت بلدية أبوظبي أن يفتح السوق أبوابه أمام الجمهور الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء، وسمحت البلدية للمستهلكين بدخول السوق من باب واحد فقط وإغلاق أبوابه الأخرى، كما ألزمتهم بارتداء الكمامات والقفازات مع توقيع كشف حرارة عليهم قبل الدخول.

وعرض أصحاب محلات اللحوم أصنافاً عديدة أبرزها لحم العين المحلي بسعر الكيلو 50 درهماً ولحم الغنم الباكستاني بسعر 30 درهماً والهندي بسعر 28 درهماً والأسترالي بسعر 25 درهماً.

وأعرب مواطنون عن سعادتهم بإعادة افتتاح السوق، مؤكدين أنهم واجهوا صعوبة حقيقية خلال الشهر الماضي في الحصول على لحوم محلية طازجة بكميات كبيرة.

وكشفت جولة «البيان الاقتصادي» عن استمرار إغلاق سوق الخضار والفواكه الرئيسي بميناء زايد إلا أنه لوحظ توسع محلات وكالات توريد الخضار والفواكه بأرض الميناء في البيع المباشر للجمهور بأسعار الجملة، ويتواجد بأرض ميناء زايد أكثر من 40 محلاً كبيراً للتوريدات إضافة إلى المحلات الصغيرة الملاصقة لسوق اللحوم والتي سمحت لها البلدية بالعمل.

كما تواصل العمل في سوق السمك الرئيسي بمنطقة ميناء زايد على فترتين صباحية ومسائية، ولوحظ أن كميات الأسماك المتواجدة في السوق زادت بشكل جيد مقارنة بالأسبوعين الماضيين ويعمل السوق حالياً بنحو 40% من طاقته التشغيلية مع التزام جميع العاملين به بالإجراءات الاحترازية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وعلى صعيد المراكز التجارية بأبوظبي فقد كشفت الجولة عن أن جميع المراكز التجارية لم تفتح محلاتها، وأكدت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي في ذلك هو تنسيق إدارات المراكز مع هيئة الصحة في أبوظبي لتوقيع الكشف الطبي على جميع موظفي وعمال المراكز التجارية ومن المتوقع أن تفتح غالبية المحلات التجارية أبوابها الأسبوع المقبل.

وفى مركز المارينا مول لا تزال محلات ومطاعم المول مغلقة واستثني من ذلك متجر كافور بالدور الأرضي للمركز، حيث يشهد إقبالاً كبيراً منذ افتتاحه في الثامنة صباحاً، وفي جمعية أبوظبي التعاونية بميناء زايد ما زالت المحلات الموجودة في المركز مغلقة بينما تفتح الجمعية أبوابها ومحل كوست لس التابع لها، أما المراكز التجارية الستة الكبرى لمجموعة اللولو في أبوظبي فما زالت محلاتها التجارية مغلقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع الاشتراطات خلال الأسبوع الجاري ليتم افتتاح المراكز نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

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