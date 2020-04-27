اقتصادية دبي تغلق 21 محلاً وتنبّه 65 منشأة غير ملتزمة

المصدر: (دبي- البيان )

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في أول يوم من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 21 محلاً، والتنبيه على 65 منشأة تجارية، ومخالفة 7 محلات لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" «كوفيد 19»، كلبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وغيرها من التدابير الواجب تطبيقها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

تركزت عملية الإغلاق، للمحلات الموجودة في فريج المرر، النخيل، المدينة العالمية، هور العنز، السطوة، الرفاعة، السوق الكبير، الكرامة، القصيص، النهدة، البرشاء، وتنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة للقوانين، لتشمل إصلاح الأحذية، التجارة العامة، زينة السيارات، تجارة الألمنيوم، الخدمات الفنية، الخياطة والتطريز، تجارة الهواتف المتحركة، مطحنة، أدوات الورش.

امتدت حملة اقتصادية دبي، على مدار ساعات عمل الأسواق، وذلك من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار، بالالتزام بالتدابير، كما تدعو المستهلكين، بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية.

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