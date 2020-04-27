مراكز «نخيل» تستعد للافتتاح بإجراءات فعّالة

المصدر: دبي- البيان

تطبق نخيل مولز، كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة وراحة العملاء والموظفين والمستأجرين، فيما تستعد لإعادة فتح نخيل مول وابن بطوطة مول ودراجون مارت، ووجهات أخرى في مختلف أنحاء دبي.

تتضمن استراتيجية إعادة فتح مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز، إجراء اختبارات كوفيد 19، لجميع موظفي خدمة العملاء، وإنشاء أنفاق للتعقيم في مراكز التسوق الكبرى، وزيادة عدد أفراد الأمن بنسبة 30 %، وبرنامج تعقيم شامل، يجري تنفيذه حالياً في جميع الوجهات قبل فتحها للزوار.

تتكامل هذه الإجراءات مع التدابير الاحترازية للهيئات الحكومية، بما في ذلك فحص درجة الحرارة في مداخل مراكز التسوق، والتعقيم على مدار الساعة، والتباعد الاجتماعي، والتي ستطبق أيضاً في الوجهات التابعة لنخيل مولز.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز «نحن نبذل كافة الجهود، استعداداً لاستقبال زوارنا مجدداً. سلامة الزوار وثقتهم، أمران أساسيان، ونحن نقوم بكافة الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة الزوار والموظفين والمستأجرين، والحفاظ على الصحة العامة، بأفضل الطرق الممكنة.

كما نلتزم بالتوجيهات والضوابط الحكومية في جميع مواقعنا، ونقوم بإجراءات إضافية لمزيد من الأمان».

وأضاف «نحن نشعر بالامتنان لولاء زوارنا، وتفهمهم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فضلاً عن دعمهم لمستأجري مطاعمنا، عبر قيامهم بطلب توصيل الوجبات للمنازل. ونشكرهم مسبقاً على التزامهم بالتباعد الاجتماعي، والتدابير الأخرى المتعلقة بكوفيد 19، لدى عودتهم إلى مراكز التسوق».

وطلبت إدارة المركز من جميع الزوار وموظفي المتاجر وموظفي خدمة العملاء، في نخيل مول وابن بطوطة مول، ودراجون مارت وجولدن مايل غاليريا، ونخيل بافيليون في جميرا بارك، وجزر جميرا وديسكفري جاردنز والفرجان وبدرة، الخضوع لاختبار فحص درجة الحرارة على مداخل مراكز التسوق.

وأيضاً، قد تم إنشاء أنفاق للتعقيم في مراكز التسوق الكبرى للعمالة الرئيسة، مثل موظفي المتاجر وسائقي خدمات التوصيل.

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