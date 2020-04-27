«المسعود للسيارات» تقدم حلول تأجير على المدى الطويل

المصدر: (أبوظبي – البيان )

كشفت المسعود للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق برنامج «المسعود لتأجير السيارات»، بهدف توفير خطط تأجير متنوعة وطويلة المدى، تم تصميمها خصيصاً لتلبي مختلف احتياجات العملاء، وذلك انطلاقاً من التزام الشركة المستمر، بتقديم خدمات ومنتجات وفق أعلى المستويات العالمية، التي تضمن تجربة استثنائية وجودة عالية.

وتوفر المسعود لتأجير السيارات، حلولاً متعددة لعملائها من الأفراد والشركات، على حد سواء، وفقاً لأعلى المعايير، والتي تشمل خيارين للتأجير، وبأقساط شهرية مناسبة، ينص الخيار الأول على عقد إيجار لمدة عام واحد، قابل للتجديد ثلاث سنوات إضافية، أما الخيار الثاني، فهو عبارة عن عرض «استأجر لتتملك».

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