جمارك دبي تحبط حاولات إدخال البضائع المقلدة

المصدر: (دبي –البيان)

تعزز جمارك دبي، جهودها لمكافحة البضائع المقلدة، ووقاية المجتمع من أضرارها ومخاطرها، عبر إحباط محاولات إدخال البضائع المقلدة إلى الأسواق المحلية.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يحتفل به العالم سنوياً في 26 أبريل: «نحرص على تحقيق متطلبات الاستدامة، وإقامة الاقتصاد الأخضر، في جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، نجحت الدائرة، ومن خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية، في إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية، لتجنب إتلافها بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة، وخلال الربع الأول من العام الجاري، تمت إعادة تدوير نحو 143.7 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ 29 علامة تجارية، وبلغ عدد حالات النزاع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التي أنجزتها جمارك دبي، 61 حالة، بقيمة 8,167 ملايين درهم».

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي، 337 حالة، بقيمة تقديرية 40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً، بقيمة 33.4 مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً، بقيمة 10.8 ملايين، وتم إعادة تدوير 190 علامة تجارية، نحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي، نحو 84 %».

وأضاف: «تم تقييد 101 علامة تجارية، و104 وكالات تجارية، و6 طلبات من الأصول المعرفية لموظفي الدائرة، لحمايتها تحت مظلة جمارك دبي».

وقالت محبوبة باقر مدير قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «خلال الربع الأول، قمنا بتنظيم 15 فعالية توعوية لـ 488 مستفيداً من 10 فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمجتمع، كما تم تنظيم فعالية توعوية بيوم الصحة العالمي، من خلال البث المباشر عبر «إنستغرام»».

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