96 % من مدفوعات الشركات بـ «الإمارات دبي» رقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلن قسم الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أن 96% من مدفوعات القسم تجري الآن معالجتها عبر القنوات الرقمية، وتعد المدفوعات عبر «سمارت بيزنس» وخدمات «سمارت تريد» وخدمة إيداع الشيكات عن بُعد، أبرز 3 خدمات يستفيد منها المتعاملون.

وأفاد بأن نسبة تزيد على 70% من قاعدة متعامليه، تزاول نشاطها عبر منصته الرقمية الحائزة الجوائز «سمارت بيزنس»، وعبر بوابته الرقمية «سمارت تريد»، وذلك في ضوء حرص الشركات على الالتزام بتوجيهات البقاء في المنزل (#خلك_في_البيت).

وشهد القسم نمواً 60% عن الشهر الماضي في معدلات اعتماد القنوات الرقمية؛ نتيجة إقبال المتعاملين الحاليين والجدد على استخدام القنوات الرقمية لإدارة معاملاتهم النقدية المتواصلة وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بإدارة النقد والتمويل التجاري.

وعلى نحوٍ متصل، حظي البنك أخيراً بالتكريم الدولي تقديراً لجهوده على صعيد «التحوّل في المعاملات المصرفية» من شركة «سيلينت ريسرتش» العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأعلن المحللون في الشركة فوز «الإمارات دبي الوطني» بجائزة «البنك النموذجي لعام 2020»، تكريماً للتحوّل الذي حققه في مجال المعاملات المصرفية، كما أشادوا بالمنظومة التقنية الحديثة التي يستخدمها وبمساهمته في الابتكار، سعياً لإثراء تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وكان البنك قد عمل أخيراً، على تعزيز بوابته الذكية «سمارت تريد» عبر إطلاق خدمة «التحصيل الذكي» التي تتيح للمتعاملين إرسال طلبات التحصيل من عمليات التصدير عبر الإنترنت بالكامل. إذ تأتي الخدمة الجديدة في إطار التزام البنك الشامل بدعم استمرارية الأعمال عبر العمليات الآمنة والسلسة خلال جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

ابتكار

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى «الإمارات دبي الوطني»: تأتي الخدمات المصرفية المبتكرة التي نوفرها لمتعاملينا من الشركات انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن الابتكار الرقمي ينبغي أن يعود بفوائد ملموسة على أعمال متعاملينا عبر دعم أهدافهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتهم. ونفخر بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة من شركة «سيلينت» العالمية، والتي تمثل عربون تقدير لجهودنا والتزامنا بترسيخ مكانتنا كشريك موثوق تفضله الشركات في دولة الإمارات لإنجاز معاملاتها المصرفية.

وأضاف: نشهد حرص الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها على تعزيز استمرارية أعمالها عبر الاستجابة لظروف السوق المتغيرة التي فرضتها جائحة «كورونا» من خلال اعتماد الوسائل الرقمية لإنجاز أعمالها. ونتعهد من جانبنا بمواصلة دعم خططها وطموحاتها وفاءً بوعدنا بتقديم الخدمات فائقة الجودة لمتعاملينا.

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