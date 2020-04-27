غرفة دبي تبحث التأثيرات القانونية لـ«كورونا» على العمل

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع «كلايد آند كو» أخيراً، ندوة إلكترونية حول «التأثيرات القانونية لانتشار فيروس (كوفيد 19) على العمل في الإمارات»، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال، وصلت إلى 278 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب العمل والعاملين لديهم على مواجهة تحديات انتشار الفيروس، والذي أثّر على الأعمال، وأحدث تغييرات جوهرية في مفهوم العلاقة، التي تربط بين العامل وأصحاب الأعمال، ما يفرض مواجهة هذه التحديات بطريقة استراتيجية وسلسة، من خلال توفير الإرشاد والتوجيه للأطراف المعنية، وإبقائهم على اطلاع بأحدث التطورات المرتبطة بالتشريعات المنظمة للعلاقة بين جهات العمل والعاملين لديهم.

وسلطت الندوة الضوء على القرارات الوزارية الحالية والإرشادات، التي تم إصدارها في ما يتعلق بجهات العمل والعاملين المتأثرين بـ«كورونا»، والمسائل العملية، التي ينبغي التفكير فيها عند بدء العمل عن بُعد، والتعرف على كيفية تطبيق واعتماد الإجازات المدفوعة، وغير المدفوعة، وإجراءات خفض الرواتب والأجور.

وأدار الندوة الإلكترونية كل من ريبيكا فورد، شريك في «كلايد أند كو»، وسامانثا إيلابي، محامٍ مساعد في «كلايد آند كو». وحضر الندوة أعضاء من غرفة دبي ومحامون ومهنيون قانونيون، وأصحاب أعمال ومديرو موارد بشرية وخبراء العقود، بالإضافة إلى أعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال وهيئات اقتصادية ومهنية.

ولفتت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم، وكيفية إدارة التحديات الناتجة عن تفشي الفيروس، مشيرة إلى أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف يجب أن تكون واضحة ومفهومة للجميع.

وقالت ريبيكا فورد، شريك في «كلايد آند كو»: «نهدف من وراء هذه الندوة إلى مساعدة الأطراف المتعاقدة على تخطي هذه التأثيرات، من خلال تعريفهم بآخر المستجدات القانونية».

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