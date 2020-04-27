دعوة إلى إلزام الملّاك تضمين التعقيم بالصيانة

المصدر: (دبي - البيان)

دعا الخبير العقاري وليد الزرعوني، الجهات المعنية بالقطاع العقاري، إلى العمل على إلزام الملاك وأصحاب العقارات تضمين تكلفة التعقيم في رسوم الخدمات والصيانة والنظافة دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الزرعوني، الذي يرأس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم مع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها كافة يداً بيد في التصدي لفيروس كورونا.

وأوضح أن التعقيم يعد من أمور النظافة الشاملة للعقار، وكثير من الملاك يقومون بتضمين رسوم الصيانة والخدمة عند احتساب القيمة الإيجارية لعقاراتهم، ولذلك لا بد من أن تدخل كل الأمور المتعلقة بالنظافة ومنها التعقيم تحت بند «الإلزامية» حتى بعد القضاء على فيروس كورونا، فيما يجب على شركة إدارة العقارات القيام بها، وإن لم يكن الأمر إلزامياً فعلى الأقل لا بد من أن يكون أخلاقياً في ظل هذه الظروف الراهنة.

ونوه بأن قيام الملاك بزيادة التركيز على أمور النظافة بما فيها التعقيم الدوري إلى جانب الصيانة في هذا التوقيت، سيكون له عوائد إيجابية على المالك والعقار على المديين متوسط وطويل الأجل.

وأشاد الزرعوني، بجهود دائرة أراضي دبي مؤخراً، ولا سيما مع إطلاقها مبادرة مجتمعية جديدة تحمل اسم «معاً»، بالتعاون مع عدد من شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز