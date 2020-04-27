واحة دبي للسيليكون تنجز «نفق التطهير»

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، أنجزت سلطة واحة دبي للسيليكون تطوير «نفق التطهير» للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وقاطني الواحة ومجتمعها، وذلك تماشياً مع «برنامج التعقيم الوطني» والإجراءات الوقائية التي تطبقها دبي لضمان صحة العاملين في القطاعات الحيوية وتعزيز سلامة المجتمع.

ويوفر نفق التطهير الخدمة للكوادر عند بدء الدوام وفي نهايته وقبل زيارة أي عميل لإجراء أعمال الصيانة وذلك للحفاظ على معايير الصحة والسلامة وحماية موظفي واحة دبي للسيليكون وعمال الشركات المتعاونة معها.

صديق للبيئة

ويستفيد من نفق التطهير موظفو إدارة العمليات والخدمات إضافة إلى كافة عمال الشركات المستخدمة من قبل سلطة الواحة، حيث يرش النفق الرذاذ المعقم لتطهير الملابس والمعدات الواقية باستخدام أجهزة ومواد مطهرة آمنة وصديقة للبيئة، متوافقة مع الإرشادات الفنية التي أصدرتها بلدية دبي بشأن عمليات التنظيف والتعقيم.

أولوية

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدن الذكية رئيس فريق إدارة الأزمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: «قمنا في سلطة واحة دبي للسيليكون بتطوير نفق التطهير لأن حماية وسلامة موظفينا وعملائنا وقاطني الواحة والمجتمع تأتي في مقدمة أولوياتنا.

ويستفيد من نفق التطهير موظفونا في إدارة العمليات والخدمات إضافة إلى كافة عمال الشركات المستخدمة من قبل سلطة الواحة، حيث يقوم النفق بتعقيم ملابسهم وتجهيزاتهم الوقائية باستخدام أجهزة ومواد مطهرة آمنة وصديقة للبيئة لحمايتهم وحماية المجتمع ككل».

تعاون كامل

وأشاد الكثيري بالتعاون النوعي والالتزام التام لموظفي القطاعات الحيوية بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالإمارة والمستوى الوطني لضمان التعامل الأمثل مع تداعيات أزمة كوفيد 9، مؤكداً حرص سلطة الواحة على توفير أعلى مستويات الحماية لموظفيها وكوادرها العاملين في القطاعات الحيوية ممن تتطلب مهامهم التواجد في الخارج، وهذه الخطوة هي استكمال لعمليات التعقيم الشامل التي تواصل سلطة واحة دبي للسيليكون تنفيذها لوقاية المجتمع.

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