«جي إم سي» توفّر تجربة شراء افتراضية بالكامل

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت شركة جي ام سي ووكلاؤها المحليون، شركة الكندي للسيارات وبن حموده للسيارات، الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك عبر تقديم باقة من العروض على سيارات العلامة.

وتماشيًا مع الظروف الاستثنائية، تقدم جي ام سي للعملاء تجربة شراء افتراضية بالكامل، وذلك من خلال توفير خدمات متنوعة بدءًا من الاتصالات الرقمية عبر عدد من تطبيقات المراسلة، وصولًا للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع موظفي المبيعات للإجابة على كافة استفسارات العملاء. وستتوفر خدمة توصيل السيارة إلى منزل العميل قبل إتمام عملية الشراء لتجربة سيارتهم بشكل مباشر.

ويمكن الاستفادة من منصة «تسوق. انقر. انطلق» التي أطلقتها جي ام سي مؤخراً لإتمام تجربة الشراء عبر الإنترنت، وذلك من خلال زيارة مواقع شركتي الكندي أو بن حموده.

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