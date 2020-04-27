إقبال متزايد على باقة التجارة الإلكترونيةفي منطقة عجمان الحرة

المصدر: عجمان- البيان

أظهرت البيانات الصادرة عن منطقة عجمان الحرة إقبالاً متزايداً على باقة التجارة الإلكترونية التي تتيح لصاحب المشروع تقديم الخدمات بشكل مبتكر عبر تدشين مواقع إلكترونية أو تطبيقات تناسب بشكل أساسي عدداً من الأعمال التجارية أهمها الأغذية والمشروبات، الأزياء، السيارات، التسويق، الترفيه، التدريب والتطوير وغيرها من المجالات.

كما شهدت المنطقة إقبالاً استثنائياً على باقة المهني المستقل خلال الأشهر الستة الماضية، حيث زاد إصدار الرخص لهذه الفئة 3 أضعاف، بينما زاد إصدار الرخص لباقة الرواد بمعدل 6 مرات. وباقة الرواد مخصصة للشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 عاماً وتستهدف طلبة الجامعات، حديثي التخرج رواد الأعمال.

وتأتي هذه النتائج في سياق التطور والنمو الهائل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية داخل الإمارات والذي ينمو بمعدل 23% بشكل سنوي، في ظل انتشار الهواتف الذكية وتغير عادات الشراء لدى المتسوقين وخاصة من جيل الشباب ممن يشكلون 30% من إجمالي سكان الدولة.

وشهدت التجارة الإلكترونية عالمياً نمواً وصل لغاية 19% خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يستمر بذات الوتيرة في ظل الإجراءات التي شهدتها الدول من تباعد جسدي وعمل عن بُعد. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن 85% من القوى العاملة يباشرون أعمالهم من منازلهم.

وتحرص المنطقة بشكل مستمر على طرح باقات متكاملة تضم مساحات أعمال مرنة وخدمات مضافة تعزز من تسهيل ممارسة الأعمال كتوفير منصة الكترونية للتعاون المشترك والتواصل مع المستثمرين في القطاعات المختلفة AFZ Connect والتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم المستثمرين من خلال الخدمات والمميزات.

وبذلك يستطيع رواد الأعمال الاستفادة من خدمات منطقة عجمان الحرة الرقمية والتي تتضمن تأسيس الأعمال والدفع الالكتروني، إضافة لخطة الدفع الميسرة وإلغاء رسوم الاشتراك في الخدمات الذكية والتي تعادل 5000 درهم وهي من المحفزات التي أطلقتها المنطقة للتخفيف من آثار فيروس كوفيد19.

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