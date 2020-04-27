«بلووم» تواصل مشاريعها حسب المخطط

المصدر: (أبوظبي – البيان)

قالت شركة بلووم العقارية، إنه رغم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، تحرز الأعمال الإنشائية في بلووم تاورز وبلووم هايتس تقدماً ملحوظاً حسب الجدول الزمني المحدد. وتجري جميع الأعمال في مشاريع شركة بلووم العقارية على قدم وساق، مع التزامها بتطبيق تدابير صارمة لضمان صحة وسلامة العاملين في المواقع.

وقد اكتملت الأعمال في بلووم تاورز بنسبة 72% وفي بلووم هايتس بنسبة 60%. ومن المقرر إطلاق وتسليم أكثر من 6000 وحدة في مشاريع مستقبلية لبلووم العقارية، والتي تشمل المرحلة الخامسة من حدائق بلووم في أبوظبي. وقالت الشركة: تستمر عملياتنا ومشاريعنا وجميع أعمالنا بالرغم من التحديات التي تفرضها جائحة فيروس «كورونا» المستجد على العالم أجمع.

في الوقت الحالي، نصب تركيزنا بشكل رئيسي على تسليم مشاريعنا في دبي ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث شهدنا تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء عبر مشروعي بلووم تاورز وبلووم هايتس، وسنعمل عن كثب مع المقاولين لضمان تسليم الوحدات السكنية للعملاء في الموعد المحدد ووفقاً لأعلى وأفضل المعايير.

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