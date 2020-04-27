إطلاق برنامج المرشد السياحي التدريبيعبر الإنترنت بدبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «كلية دبي للسياحة»، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إطلاق برنامج المرشد السياحي التدريبي الجديد، عبر الإنترنت، للراغبين باحتراف هذا المجال. ويعد البرنامج مطلباً أساسياً للحصول على رخصة المرشد السياحي. وتتوفر الحصص التدريبية والاختبارات باللغة الإنجليزية، فيما يجري تطوير نسخة باللغة الصينية، ليتمّ إطلاقها قريباً.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: يتيح البرنامج للعديد من الإماراتيين والمقيمين الموهوبين الانضمام إلى القوى العاملة في السياحة. وفي ظل الوضع الحالي، وازدياد أهمية التعلّم عن بعد عبر الإنترنت، سعينا إلى تبسيط إجراءات الحصول على رخصة المرشد السياحي.

وبعد استيفاء الشروط الأولية، يجب على المرشحين إكمال 3 مراحل خلال 90 يوماً كحد أقصى. وتشمل: المرحلة الأولى «نهج دبي»، وهو عبارة عن برنامج تدريبي إلكتروني لمدة 12 ساعة، يوفر المعلومات والمهارات اللازمة لممارسة عمل المرشد السياحي، أما المرحلة الثانية فهي «تقييم المعرفة والمقابلة»، وهي عبارة عن اختبار على الإنترنت، لمدة ساعتين، تتبعه مقابلة افتراضية.

فيما تشمل المرحلة الأخيرة، وهي «تطوير وتقييم المهارات»، مقاطع فيديو ومجموعة أنشطة عبر الإنترنت، لتعزيز مهارات المشاركين في البرنامج. ويتبعها التقييم العمليّ لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة مع مدرب. ويمكن إتمام جميع هذه الخطوات عبر الإنترنت، خلال 21 ساعة.

وبعد النجاح في اجتياز المراحل الثلاث، يحصل المشاركون على شهادة رقمية، ورخصة مرشد سياحي صالحة لسنتين. أما الراغبون في أن يصبحوا رواد أعمال، يديرون شركاتهم السياحية الخاصة، فعليهم التقدم بطلب منفصل، للحصول على رخصة «انطلاق»، من دائرة التنمية الاقتصادية (للإماراتيين)، أو رخصة تجارية، إن كان مالك الشركة مقيماً في الدولة.

وقالت مريم المعيني مدير إدارة توطين القطاع السياحي بالكلية: كون المواطنين هم الأكثر شغفاً بدبي، والأنسب ليكونوا سفراء السياحة لدينا، فنحن نحرص على دعمهم ومساعدتهم دائماً، لبناء مسيرة مهنية احترافية، كمرشدين سياحيين.

ولتشجيع المزيد من المواطنين للانضمام إلى هذا البرنامج، فإننا نقوم بالترويج لهذه الدورة التدريبية على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسننظم أيضاً جلسات افتراضية على أساس فردي مع المهتمين، لتثقيفهم على كيفية التقدّم بطلب المشاركة، وفرص العمل المحتملة في هذا المجال.

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