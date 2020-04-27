«الخمسة الكبار» بدبي في نوفمبر

المصدر: (دبي- مشرق علي حيدر )

أكدت مصادر لـ«البيان الاقتصادي»، إقامة فعاليات الدورة 41 من معرض الخمسة الكبار، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة ما بين 23 إلى 26 نوفمبر المقبل. ويحتضن الحدث الضخم، المتخصص بمجال الإنشاءات، آلاف العارضين المحليين والدوليين من 66 دولة تقريباً، لعرض آلاف المنتجات وحلول البناء على أكثر من زوار المعرض طيلة أيامه الأربعة.

وغطى معرض الخمسة الكبار في العام الماضي، وللمرة الأولى في تاريخه دورة الإنشاءات الكاملة، من خلال 6 معارض متخصّصة أخرى، وهي معرض The Big 5 Heavy، ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، ومعرض HVAC R Expo، ومعرض الشرق الأوسط للأحجار، ومعرض The Big 5 Solar، ومعرض Urban Design & Landscape Expo.

وفي ظل مشهد اقتصادي آخذ في التحوّل، يعتبر الابتكار والتقنية ورؤى السوق والتواصل واكتساب المعرفة، من بين العوامل اللازمة للحفاظ على التنافسية. وأصبح مهماً الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تتلاقى أطراف الصناعة، وتتصدى للتحديات الراهنة، وتشكّل استراتيجيات المستقبل. وتتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية المخطط لتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3.7 تريليونات دولار أمريكي، مع إرساء عقود تفوق قيمتها 800 مليار دولار أمريكي، على مدار الأعوام العشرة الماضية.

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