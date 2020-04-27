مصانع «دبي للاستثمار» تواصل الإنتاج لتلبية الطلب المحلي

المصدر: دبي - البيان

تعزز شركة دبي للاستثمار جهودها للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال مواصلة الإنتاج للمواد الخام عبر شركاتها الصناعية في مجالات الحديد والألمنيوم والزجاج وغيرها من مواد البناء، وتتماشى أعمال خطوط الإنتاج مع القرارات الحكومية والالتزام الكامل بها لحماية صحة العاملين وسلامتهم.

وقال عبد العزيز السركال، الرئيس التنفيذي لقطاع التصنيع في دبي للاستثمار: يأتي دعم وتوفير الإنتاج المحلي في إطار المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة خلال الأوقات الراهنة، وطوال السنوات الفائتة، حرصت الحكومة على تقديم الدعم للصناعة من خلال عدة حزم تحفيزية، وحان الوقت الآن أمام هذا القطاع لإطلاق العنان لإمكاناته لتعزيز الإنتاجية والنمو في الدولة، والترويج للمنتجات محلية الصنع.

وأضاف أن دبي للاستثمار تسهم في الاقتصاد المحلي، وستواصل تعزيز توافر المنتجات الصناعية بالاعتماد على الحلول عالية الجودة، وتوفير متطلبات قطاع الإنشاءات والقطاعات الأخرى.

وتواصل شركات الزجاج تقديم الحلول عالية الجودة لتلبية متطلبات السوق المحلي، وعملت على تحفيز قدراتها الإنتاجية المحلية، والحفاظ على مستويات الإنتاج المطلوبة.

وتسعى هذه الشركات إلى المحافظة على التزامات التسليم لجميع المشاريع قيد الإنشاء، وبفضل مواصلة الحكومة ضخ الاستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية، فقد أسهم ذلك في ضمان الطلب المحلي الثابت على الهياكل الفولاذية والمباني الجاهزة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

وتستطيع دبي للاستثمار توفير هذه المطالب لتصميم وتصنيع وبناء الهياكل الفولاذية عالية الجودة، كما تدير مصانع الحديد خطوط الإنتاج بكفاءة وفعالية، بما يساعدها على الوفاء بالمتطلبات المحلية، والحفاظ على زخم النشاط في القطاع الصناعي.

وتوفر العديد من الشركات التابعة مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات في قطاعات مواد البناء والإنشاءات لتلبية المتطلبات المحلية، مما يضمن توافر المنتجات، وضمان تسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

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