6 نصائح لعمل آمن عن بعد

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، 6 نصائح لسكان الدولة للعمل عن بعد، بشكل آمن، وضمان عدم التعرض للاختراقات أو لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وذكرت الهيئة، أمس، أن النصائح تشمل التأكد من تأمين «الراوتر» في المنزل بتغيير كلمة المرور، وتثبيت التحديثات، وثانياً تجنب استخدام أجهزة العمل للأنشطة الشخصية، وثالثاً، ضرورة مراجعة سياسة الاستخدام المقبول من مؤسستك، والتزم بما فيها.

والنصيحة الرابعة هي: في حال تلقي المستخدم بريداً مشبوهاً أو التعرض لحادث أمني، فيُرجى إبلاغ قسم أمن المعلومات فوراً، وخامساً، استخدم كلمة مرور قوية لحساباتك، وسادساً، عدم مشاركة البيانات السرية عبر تطبيقات المشاركة العامة.

ونجحت الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلت الدولة في مقدمة الصفوف، من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات بكل القطاعات وتعزيز منظومة العمل عن بعد، والتعامل باحترافية مع تداعيات الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم.

وتجلت فاعلية الخطط والاستراتيجيات الاستباقية واستثمار الإمارات في الخدمات الذكية قبل أكثر من 10 سنوات، ليجني مجتمع الإمارات حالياً ثمرات العمل، من خلال طيف واسع من الخدمات الحكومية الإلكترونية.

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