تطويرموقع غرفة أبوظبي الإلكتروني

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تطوير موقعها الإلكتروني وتدشينه بحلته الجديدة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بشأن توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتوفير تجربة متعاملين متميزة ومتكاملة في إمارة أبوظبي.

ويقدم الموقع الخدمات والدعم لقطاع الأعمال وتتضمن إصدار العضويات، شهادات المنشأ والتصديقات إلكترونيا، وذلك ضمن توجهاتها لتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

وثمن محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، جهود حكومة أبوظبي للارتقاء بمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك من خلال توحيد وتكاتف الجهود بما يعزز التكامل الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن من شأن هذه المنظومة توفير الخدمات للجمهور أينما كانوا ما يسهل عليهم الإجراءات ويوفر الوقت، مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي حريصة على مواكبة أحدث الطرق والأساليب في التواصل مع الجمهور ةمواكبة التطور التقني وتقديم خدمات مميزة.

وأشاد المهندس محمد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة، بالتعاون في إطلاق الموقع الإلكتروني لغرفة أبوظبي على منصة «تم»، والتي تستكمل جهود حكومة أبوظبي لدفع عجلة التحول الرقمي على امتداد الإمارة وتمكين جميع السكان من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة.

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