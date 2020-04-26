"إتش إس بي سي" ينجز أول عملية تمويل بموجب خطة دعم المركزي

المصدر: دبي – البيان

أنجز بنك "إتش إس بي سي" أول عملية تمويل للعملاء بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أقرها مصرف الامارات المركزي لدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار سياسية دولة الامارات لمواجهة تداعيات وباء كورونا "كوفيد -19".

وفي تعليق له على إتمام أول عملية تمويل هذه، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في الامارات ورئيس وحدة الأعمال الدولية في البنك:" لدى بنك "إتش إس بي سي" سجل طويل أكثر من أي بنك آخر في دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة ونحن فخورون بأننا اليوم نواصل هذا الدور في مساهمتنا في دعم مستقبل الدولة".

وأضاف عبد الفتاح: "يسرنا دعم خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمصرف الإمارات المركزي التي من شأنها الى جانب مجموعة الإجراءات الخاصة التي قمنا بها في البنك من مساعدة العملاء على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا".

يذكر أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمصرف الإمارات المركزي توفر مجموعة من إجراءات الدعم للأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس "كوفيد- 19". وتضمنت خطة الدعم هذه توفير تسهيلات تمويل بقيمة 50 مليار ردهم تم تخصيص أجزاء منها للبنوك في الامارات وفق معايير اعتمدها مصرف الامارات المركزي.

كما قام بنك "إتش إس بي سي" بعدد من الخطوات الهامة الى جانب خطة الدعم المقدمة من مصرف الامارات المركزي لضمان تدفق السلع التجارية الأساسية والخدمات المرتبطة بها الى دولة الامارات رغم الخلل الذي احدثه فيروس "كوفيد-19" على التجارة العالمية.

وقال مايك ديفيس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك "إتش إس بي سي" بالإمارات: قمنا بوضع خطة لتسريع تحول العملاء رقميا عبر منصتنا التجارية الرقمية HSBCnet حيث بلغ عدد العملاء لدينا من الشركات التي قمنا بإضافتهم على هذه المنصة الرقيمة أكثر من ستة اضعاف خلال أسبوعين فقط مقارنة بفترة الشهرين التي عادة نقوم فيها لإضافة هذا العدد من العملاء.

وقد بلغ حجم التجارة في الامارات العربية المتحدة التي دعمناها منذ بداية العام الى الآن إلى ما يقارب 9.2 مليار دولار. ففي شهر مارس لوحده بلغ حجم التجارة للسلع الغذائية والطبية التي دعمناها الى ما يصل من 181 مليون دولار".

وأضاف مايك قائلا: "قمنا بالتواصل مع كل عميل من عملائنا في الامارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الماضية ليس فقط لمساعدتهم على حماية أعمالهم في الوقت الحالي من التبعات الاقتصادية لوباء كورونا "كوفيد -19"، بل لمساعدتهم للاستعداد للمستقبل".

كثمرة للتواصل المستمر مع العملاء، فقد تمكنا من مساعدة مجموعة جلوب وهي مجموعة تعمل في مجال تجارة الألبسة ومقرها دبي في القيام بمناقصة لعقد جديد للمجموعة وهي مساعدة خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وقال سونيل جاتواني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوب: "لقد كان كل فرد من فريق العمل في بنك HSBC الى جانبنا يدعموننا في هذه الظروف الاستثنائية للغاية ونحن ممتنون للبنك لأن لو لاهم لما كنا قد تمكنا من القيام بهذه المناقصة".

كما حرص البنك على أن تتضمن اجراءات الدعم عملائه من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد للاستجابة لاحتياجاتهم المصرفية.

وفي هذا الجانب، قال دان روبنسون، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك "إتش إس بي سي" في الإمارات العربية المتحدة: "أوضح لنا عملاؤنا أهم الأولويات التي يحتاجون فيها دعمنا لذا فقد قمنا بالتركيز على هذا الجانب وتطوير حزم تسهيلات بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمصرف الامارات المركزي وكذلك إجراءات دعم من البنك خارج نطاق خطة الدعم هذه مثل التسهيلات الائتمانية المتجددة".

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