23.6 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بنهاية فبراير الماضي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 23 مليوناً و665 ألف اشتراك بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 23 مليوناً 756 ألف اشتراك بنهاية يناير السابق له، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس، أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 77.2% من إجمالي أعداد المشتركين مع فبراير الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 9.92%، وحازت اشتراكات الإنترنت على ما نسبته 12.86%.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات وصلت إلى 18 مليون و272 ألف اشتراك بنهاية فبراير الماضي، وبلغ انتشار الخدمة نحو 204.1 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 14 مليوناً و619 ألف اشتراك في نهاية فبراير الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3 ملايين و652 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات انترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 3 ملايين و45 ألف اشتراك بنهاية فبراير الماضي، وبلغت اشتراكات انترنت النطاق العريض 34 اشتراك لكل 100 نسمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت بلغت 2 مليون و348 ألف اشتراك في فبراير الماضي، وبلغ انتشار الخدمة نحو 26.2 خطاً لكل 100 نسمة.

وتخص إحصاءات نشاط الهاتف المتحرك الاشتراكات الفعالة فقط، بما يعني أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة، بحسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فيما تقتصر خدمة الإنترنت على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ 90 يوماً الماضية

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