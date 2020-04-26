"جمارك دبي" تحل 61 نزاعاً حول الملكية الفكرية في الربع الأول 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جمارك دبي، اليوم الأحد، عن قيامها بحل 61 حالة نزاع حول الملكية الفكرية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 8.2 ملايين درهم.

وتعزز جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة ووقاية المجتمع من اضرارها ومخاطرها، عبر احباط محاولات ادخال البضائع المقلدة الى الأسواق المحلية، مع الحرص على القيام بدور محوري في توعية المجتمع وتثقيفه بأهمية المحافظة على حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تعد جمارك دبي من الدوائر والهيئات الجمركية الرائدة عالميا وإقليميا ومحليا في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به العالم سنويا في 26 ابريل قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2020 الذي اختارت له المنظمة العالمية للملكية الفكرية شعار (لنبتكر من أجل مستقبل أخضر) نستحضر مسيرة طويلة حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية، فمنذ أن انضمت الدولة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام 1975 وهي تتقدم بخطى ثابتة على هذا الطريق، انطلاقا من حرص الدولة على تحفيز الإبداع والابتكار وحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة".

وأضاف: "تحرص جمارك دبي على تحقيق متطلبات الاستدامة وإقامة الاقتصاد الأخضر في جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن الأمثلة على ابتكارات جمارك دبي التي تدعم شعار المنظمة لهذا العام ابتكرت إدارة الدعم الفني المختبر المتنقل وهو عبارة عن أول مختبر جمركي متنقل صديق للبيئة يعتمد على الطاقة النظيفة (الالواح الشمسية) على مستوى الإمارات وبالتالي فهو يقلل من الانبعاثات الكربونية".

وتابع: "كما نعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات التشريعية وكذلك مع جهات إنفاذ القانون، حيث نجحت جمارك دبي ومن خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية في إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية لتجنب اتلافها بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة، وخلال الربع الأول من العام 2020 تمت إعادة تدوير نحو 143,7 ألف قطعة من البضائع المقلدة لــ29 علامة تجارية، وبلغ عدد حالات النزاع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي انجزتها جمارك دبي في الربع الأول من العام الحالي 61 حالة بقيمة 8.167 مليون درهم".

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "نتقدم باستمرار في تطوير اداءنا في التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها الى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية المعنية وعبر التنسيق الدائم مع أصحاب العلامات التجارية، وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في العام الماضي 337 حالة نزاع بقيمة تقديرية 40.2 مليون درهم، منها 274 منتجاً أصلياً بقيمة 33.4 مليون درهم، و53 منتجاً مقلداً بقيمة 10.8 ملايين درهم، وتم إعادة تدوير 190 علامة تجارية خلال 2019 نحو 637 ألف قطعة، وبلغت نسبة قضايا البضائع الأصلية من الإجمالي نحو 84%".

وأضاف: " تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كذلك بتقييد العلامات والوكالات التجارية والاصول المعرفية لأغراض المراقبة والحماية الجمركية للعلامات التجارية والوكالات التجارية وحماية كافة الاصول المعرفية التي تتمتع جمارك دبي بملكيتها، حيث تم خلال الربع الأول من العام 2020 تقييد 101 علامة تجارية و104 وكاله تجارية و6 طلبات من الأصول المعرفية لموظفي الدائرة لحمايتها تحت مظلة جمارك دبي ".

وقالت محبوبة باقر مدير قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: "نحرص على نشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم محاضرات توعويه خاصة بالملكية الفكرية لجميع الفئات المجتمعية ، والتوعية الداخلية في الإدارات والمراكز الجمركية بالدائرة، وإعداد ورش عمل تثقيفية بمشاركة فئات التفتيش وموظفو الدوائر الحكومية بدبي وموظفو جمارك الدولة وجمارك مجلس التعاون الخليجي، ودعم علاقات فّعالة ذات قيمة مضافة تعزز السمعة المؤسسية في مجال الملكية الفكرية محليا وإقليميا ودولياً".

وأضافت: "خلال الربع الأول من العام 2020 قمنا بتنظيم 15 فعالية توعوية لـ(488)مستفيد من 10 فئات من موظفي الدوائر الحكومية و المجتمع، كما تم تنظيم فعالية توعوية بيوم الصحة العالمي من خلال البث المباشر عبر الانستغرام تحدث خلالها الدكتور حسن كلداري استشاري الامراض الجلدية و التجميل عن اضرار التقليد في المجال الصحي وقدمنا عرضاً لدور جمارك دبي في مجال التصدي ومكافحة تقليد الادوية والمستلزمات الطبية".

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