"حرة عجمان" تشهد إقبالا متزايدا على باقة التجارة الإلكترونية

المصدر: وام

أظهرت البيانات الصادرة عن منطقة عجمان الحرة إقبالا متزايدا على باقة التجارة الإلكترونية التي تتميز بمقومات من خلالها يستطيع صاحب المشروع تقديم الخدمات بشكل مبتكر عبر تدشين مواقع إلكترونية أو تطبيقات تناسب بشكل أساسي عددا من الأعمال التجارية أهمها الأغذية والمشروبات والأزياء و السيارات والتسويق والترفيه والتدريب والتطوير وغيرها من المجالات.

و شهدت منطقة عجمان الحرة إقبالا استثنائيا أيضا على باقة "المهني المستقل" خلال الأشهر الستة الماضية حيث تضاعف إصدار الرخص لهذه الفئة بواقع ثلاثة أضعاف بينما تضاعف إصدار الرخص لباقة الرواد بمعدل ست مرات وهي باقة مخصصة للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما وتستهدف طلبة الجامعات وحديثي التخرج من رواد الأعمال.

تأتي تلك النتائج في سياق التطور والنمو الهائل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية داخل الإمارات والذي ينمو بمعدل 23% بشكل سنوي، في ظل انتشار الهواتف الذكية وتغير عادات الشراء لدى المتسوقين خاصة من جيل الشباب الذين يشكلون 30% من إجمالي سكان الدولة.. ناهيك عن تسهيل المؤسسات المالية عمليات إجراء المدفوعات الرقمية و ما تتمتع به من درجة أمان عالية مع الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي الذي تقوم به الدولة لتسهيل تلك التجربة وترسيخها بهدف تطوير الاقتصاد وتطويره.

وعلى الصعيد العالمي فقد شهدت التجارة الإلكترونية نموا بلغ 19% خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة ذاتها في ظل الإجراءات التي شهدتها الدول من تباعد جسدي وعمل عن بعد.. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن 85% من القوى العاملة يباشرون أعمالهم من منازلهم.

وتحرص "منطقة عجمان الحرة " بشكل مستمر على طرح باقات متكاملة تضم مساحات أعمال مرنة و خدمات مضافة تعزز من تسهيل ممارسة الأعمال كتوفير منصة الكترونية للتعاون المشترك و التواصل مع المستثمرين في القطاعات المختلفة AFZ Connect و التعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لدعم المستثمرين من خلال الخدمات والمميزات.

وبذلك يستطيع رواد الأعمال الاستفادة من خدمات منطقة عجمان الحرة الرقمية التي تتضمن تأسيس الأعمال والدفع الالكتروني، إضافة إلى خطة الدفع الميسرة و إلغاء رسوم الاشتراك في الخدمات الذكية و التي تعادل 5000 درهم وهي من المحفزات التي أطلقتها المنطقة.

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