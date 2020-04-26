"سيتي سكيب دبي" يفتتح أبوابه خلال 15-17 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "إنفورما ماركتس" الجهة المنظمة لمحفظة معارض سيتي سكيب، عن إطلاق النسخة السنوية للمعرض العقاري "سيتي سكيب العالمي 2020" في الفترة من 15-17 نوفمبر 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء والمهتمين في القطاع العقاري من داخل وخارج دولة الإمارات.

ويأتي اختيار الجهة المنظمة لاستكمال أعمال المعرض خلال العام الجاري كبادرة تحفيزية تنسجم مع جهود مؤسسات القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي على استئناف الأعمال وإنعاش الأسواق، وذلك من خلال افتتاح أبواب المعرض لمناقشة أهم المستجدات واستعراض أبرز التحديات والفرص في المنطقة.

وتتجه أجندة المعرض لعام 2020 لتكون أكثر شمولية، حيث تسلط الضوء على أهم القطاعات المتصلة كالصناعة والخدمات اللوجستية والمنصات التجارية، وتناقش موضوعاتها فئا ت الأصول المختلفة كالشقق السكينة والمكاتب، وتكنولوجيا الهندسة المعمارية. وأهم عوامل نمو الأسواق العقارية والفرص المتاحة للاستثمار بما يدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتطلع إنفورما إلى استئناف التواصل مع شركائها الاستراتيجيين والتباحث مع الجهات العارضة من أجل وضع خطة عرض جديدة ومبتكرة لأرض الحدث، والتي تستعرض أهم وأكبر المشاريع العقارية لمؤسسات التطوير العقاري المشاركة.

كما سيجمع المعرض تحت مظلته طيف واسع من المتحدثين من كبار المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والاستشاريين والمطورين والخبراء المشاركين عبر منصة المؤتمر الخاصة بالمعرض، وتعود نسخة المعرض لهذا العام ببرنامج جديد صمم خصيصا لجذب المستثمرين والمشترين.

وتعقد نسخة المعرض للعام 2021 بالتزامن مع انعقاد إكسبو دبي، كما ستقوم الجهة المنظمة بمشاركة المستجدات والمزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الانعقاد.

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