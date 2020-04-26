"العربية" تسيّر رحلات عودة لنقل المواطنين الإماراتيين من باكستان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت "العربية للطيران" عن تسيير رحلاتٍ عودة جديدة بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً، حيث قامت الشركة بتسيير رحلتين خاصتين بين مدينتي لاهور وملتان في باكستان ومطار الشارقة الدولي بتاريخ 24 و25 أبريل.

وأكدت العربية للطيران في بيان اليوم الأحد، على التزامها بإعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير رحلات العودة الإضافية.

وتواصل الناقلة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

وتسيّر "العربية للطيران" حالياً مجموعة من الرحلات الخاصة للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى عدة وجهات.

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