"فلاي دبي" تضيف 4 محطات جديدة إلى وجهات العودة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

قالت فلاي دبي، إنها أضافت 4 وجهات جديدة هي: سلوفينييا وإيطاليا والبوسنة والهرسك وهنغاريا (المجر) بهدف تسهيل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأضافت الناقلة عبر موقعها على الإنترنت: "يجب على المسافرين الذين يقومون بإنجاز إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتدائها طوال مدة الرحلة وأن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط.

وأشارت إلى أن المسافرين سيخضعون أيضًا للفحص الحراري في المطار ويجب تأكيد أنهم لا يعانون من أي أعراض قبل السماح لهم بالسفر.

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