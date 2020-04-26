"نخيل مولز" تستعد لإعادة فتح مراكز التسوق أمام الزوار

المصدر: دبي – البيان

أعلنت نخيل مولز، عن تطبيق كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العملاء والموظفين والمستأجرين فيما تستعد لإعادة فتح نخيل مول وابن بطوطة مول ودراجون مارت ووجهات أخرى في مختلف أنحاء دبي.

وتتضمن استراتيجية إعادة فتح مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز إجراء اختبارات "كوفيد-19" لجميع موظفي خدمة العملاء، وإنشاء أنفاق للتعقيم في مراكز التسوق الكبرى، وزيادة عدد أفراد الأمن بنسبة 30%، وبرنامج تعقيم شامل يجري تنفيذه حالياً في جميع الوجهات قبل فتحها للزوار.

وتتكامل هذه الإجراءات مع التدابير الاحترازية للهيئات الحكومية، بما في ذلك فحص درجة الحرارة في مداخل مراكز التسوق والتعقيم على مدار الساعة والتباعد الاجتماعي، والتي ستطبق أيضاً في الوجهات التابعة لنخيل مولز.

وبهذا الصدد علق عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز، "نحن نبذل كافة الجهود استعداداً لاستقبال زوارنا مجدداً. سلامة الزوار وثقتهم أمران أساسيان، ونحن نقوم بكافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار والموظفين والمستأجرين والحفاظ على الصحة العامة بأفضل الطرق الممكنة. كما نلتزم بالتوجيهات والضوابط الحكومية في جميع مواقعنا، ونقوم بإجراءات إضافية لمزيد من الأمان".

وأضاف، "نحن نشعر بالامتنان لولاء زوارنا وتفهمهم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فضلاً عن دعمهم لمستأجري مطاعمنا عبر قيامهم بطلب توصيل الوجبات للمنازل. ونشكرهم مسبقاً على التزامهم بالتباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى المتعلقة بكوفيد-19 لدى عودتهم إلى مراكز التسوق".

يرجي من جميع الزوار وموظفي المتاجر وموظفي خدمة العملاء في نخيل مول وابن بطوطة مول ودراجون مارت وجولدن مايل غاليريا ونخيل بافيليون في جميرا بارك وجزر جميرا وديسكفري جاردنز والفرجان وبدرة، الخضوع لاختبار فحص درجة الحرارة على مداخل مراكز التسوق. وأيضا قد تم إنشاء أنفاق للتعقيم في مراكز التسوق الكبرى للعمالة الرئيسية، مثل موظفي المتاجر وسائقي خدمات التوصيل.

تم تطبيق تدابير تعقيم صارمة في جميع الوجهات التابعة لنخيل مولز خلال الشهرين الماضيين، تشمل فترة الإغلاق، وتم تفعيلها بشكل أكبر استعداداً لإعادة فتح مراكز التسوق أمام الزوار. ويجري تعقيم واسع النطاق لجميع المواقع قبل إعادة فتحها للزوار، مع استمرار برنامج التعقيم فور معاودة العمل، بما في ذلك التعقيم في نقاط الاتصال الرئيسية كل 30 دقيقة وإجراءات التحقق من النظافة التي تقوم بها الهيئات الحكومية بصورة منتظمة.

كما ستقوم نخيل مولز قريباً بإطلاق خدمة جديدة تتيح طلب السلع عبر الإنترنت واستلامها في نقاط محددة، مما يوفر مزايا إضافية للعملاء والمتاجر.

مواعيد إعادة فتح مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز، يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساءً:

السبت 25 أبريل: كلوب فيستا ماري

الأحد 26 أبريل: جولدن مايل غاليريا، نخيل بافيليون، بالم فيوز

الاثنين 27 أبريل: نخيل مول، ابن بطوطة مول، دراجون مارت

الأربعاء 29 أبريل: ذا بوينت

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