6 نصائح لسكان الإمارات للعمل عن بعد بشكل آمن

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، 6 نصائح لسكان الدولة للعمل عن بعد بشكل آمن وضمان عدم التعرض للاختراقات أو لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وذكرت الهيئة اليوم، أن تلك النصائح جاءت كالتالي:

1- تأكد من تأمين "الراوتر" في المنزل بتغيير كلمة المرور وتثبيت التحديثات.

2- تجنب استخدام أجهزة العمل للأنشطة الشخصية.

3- راجع سياسة الاستخدام المقبول من مؤسستك والتزم بما فيها.

4- إن وصلك بريد مشبوه أو تعرضت لحادث أمني أبلغ قسم أمن المعلومات فوراً.

5- استخدم كلمة مرور قوية لحساباتك

6- لا تقم بمشاركة البيانات السرية عبر تطبيقات المشاركة العامة.

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