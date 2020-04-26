6 نصائح لسكان الإمارات للعمل عن بعد بشكل آمن

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، 6 نصائح لسكان الدولة للعمل عن بعد بشكل آمن وضمان عدم التعرض للاختراقات أو لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
وذكرت الهيئة اليوم، أن تلك النصائح جاءت كالتالي:
1- تأكد من تأمين "الراوتر" في المنزل بتغيير كلمة المرور وتثبيت التحديثات.
2- تجنب استخدام أجهزة العمل للأنشطة الشخصية.
3- راجع سياسة الاستخدام المقبول من مؤسستك والتزم بما فيها.
4- إن وصلك بريد مشبوه أو تعرضت لحادث أمني أبلغ قسم أمن المعلومات فوراً.
5- استخدم كلمة مرور قوية لحساباتك
6- لا تقم بمشاركة البيانات السرية عبر تطبيقات المشاركة العامة.