«الاتحاد» تمدّد تعليق الرحلات حتى 16 مايو

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت مجموعة «الاتحاد للطيران» استمرار تعليق رحلات الركاب المغادرة والقادمة إلى الإمارات لاستمرار تفشي «كورونا» حول العالم. وقال متحدث باسم الشركة أمس: «في الوقت الذي كانت تأمل فيه الاتحاد استئناف رحلات ركاب منتظمة في إطار شبكة وجهات محدودة اعتبارًا من مطلع مايو، وذلك رهنًا برفع القيود المفروضة من قبل الجهات الحكومية في الإمارات على سفر الركاب، إلا أن الشركة ستقوم بتأجيل خططها حتى 16 مايو على أقل تقدير، نظرًا للظروف المتواصلة».

وأوضح المتحدث أنه على الرغم من أنه لا يزال بالإمكان حجز عدد من الرحلات بدءًا من 16 مايو فما بعد، إلا أن التعليق القائم سيبقى على حاله، وستقوم الاتحاد بالإعلان عن أي تغيير قد يطرأ مستقبلاً.

وذكر أن الشركة تواصل تسيير رحلات ركاب خاصة حول العالم، وبوتيرة متزايدة لإتاحة الفرصة للمسافرين العالقين بالعودة إلى ديارهم، إضافة إلى نقل البضائع الضرورية في عنبر شحن الطائرة مثل المواد سريعة التلف، والأدوية والمواد الطبية، كما تقوم بإجلاء المواطنين والعودة بهم إلى أبوظبي.