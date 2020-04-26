7.4 مليارات دولار تخرج من أسهم الأسواق الناشئة

المصدر: (نيويورك - رويترز)

أفادت بيانات من «إي.بي.إف.آر» بأن المستثمرين سحبوا 7.4 مليارات دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة في آخر أسبوع، وهي أكبر وتيرة أسبوعية منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما يعود لأسباب منها الانهيار في أسعار النفط.

وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من صناديق سندات الأسواق الناشئة بلغت 721.6 مليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، مما يرفع إجمالي صافي التخارجات على مدار الأسابيع الثمانية المنقضية إلى أكثر من 54 مليار دولار.

وبالنسبة لصناديق أسهم الأسواق الناشئة، كان هذا عاشر أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات، بإجمالي 25.5 مليار دولار في تلك الفترة. وعالميًا قالت إي.بي.إف.آر إن أكثر من 126 مليار دولار تدفقت إلى صناديق أسواق المال.