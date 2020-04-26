«دبي للمستقبل» تطلب تحفيز المشاريع الصغيرة

المصدر: (دبي- البيان)

أكد تقرير أعدته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع مجالس دبي للمستقبل بعنوان اتجاهات الابتكار وريادة الأعمال «الحياة بعد كوفيد»، أن نمو قطاع الشركات الناشئة يشكل ركيزة لترسيخ مكانة المنطقة مركزاً للابتكار وإنتاج المعرفة، موضحاً أن القطاع يسهم بنحو 40 % في الناتج المحلي للإمارات ويوفر نحو 50 % من الوظائف.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المشاريع الصغير والمتوسطة وتحسين التدفق النقدي لمواجهة تراجع الإيرادات بعد انتشار «كورونا» وانخفاض حجم المبيعات، موضحاً أن التدابير يجب أن تشمل خفض بعض المدفوعات وتأخير أخرى وتمويل النفقات الضرورية.

وأوصى بضرورة خفض إيجارات المكاتب وتأخيرها وخفض تكاليف المرافق وتأجيل سداد مدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى خفض رسوم تجديد الاشتراكات والتراخيص التجارية وتأجيلها مع تقديم منح مفتوحة لدعم الشركات في قطاعات محددة، مطالباً بحماية المواهب وتمويل الرواتب ودعم العمالة المؤقتة وتوفير القروض منخفضة التمويل.