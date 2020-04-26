«سيسكو»: نمو استخدام الشركات للتطبيقات المشفّرة للتواصل عن بُعد

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد فادي يونس رئيس الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «سيسكو» أهمية استخدام تطبيقات تواصل عن بُعد في الشركات تدعم تشفير قنوات وبروتوكولات الاتصال، بهدف تأمين بيانات وأسرار وخصوصيات الشركات والموظفين وخصوصاً مع انتشار تلك التطبيقات بشكل كبير في ظل الحظر المفروض في معظم دول العالم، وقد زاد بالفعل استخدام تلك التطبيقات، مشيراً إلى أن تطبيق التواصل عن بُعد «ويبيكس» شهد إنجاز 4.2 ملايين اجتماع عالمياً، وهو أكثر من ضعفي ما كان يشهده التطبيق قبل أزمة «كورونا»، وأنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، قدمت «سيسكو» اشتراكات تجريبية للانضمام إلى الشبكة الافتراضية الخاصة التابعة لسيسكو، بما يعادل نحو 240% من إجمالي عدد الاشتراكات الإجمالية للعام السابق.

وأضاف يونس في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: يشهد العالم اليوم ظروفاً غير مسبوقة ونحن في سيسكو نشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا ولكن ضمن ظروف تضمن حماية بيانات ومحتويات الشركات التي تتمتع بحقوق ملكية من نظرة قانونية.

حلول أمنية

وكشف يونس أن أكثر من 73 مليون اجتماع آمن عُقد عن بُعد عبر منصة ويبيكس من قبل الحكومات الفيدرالية والجامعات والمدارس ومؤسسات الرعاية الصحية الحساسة والشركات بمختلف أحجامها على مستوى العالم، فيما شهد التطبيق أكثر من 240 ألف عملية تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، علماً بأن هذه المنصة كانت تستخدم من قبل 300 مليون مستخدم في الشهر الواحد وأن سيسكو نظمت في مارس الماضي وحده 14 مليون دقيقة اجتماع، أي أكثر من ضعف ما تم تنظيمه في فبراير.