«سامسونغ» تطلق هاتفاً قابلاً للطي في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» عن إطلاق هاتف Galaxy Z-Flip بإصدارThom Browne في الإمارات، لتمكين المستهلكين من عيش تجارب استخدام فريدة من نوعها للهاتف الذكي القابل للطي مع لمسة من الأناقة والفخامة. يأتي إطلاق الإصدار الجديد من الهاتف في إطار تعاون حصري بين عملاق التكنولوجيا على مستوى العالم ودار الأزياء الشهيرة في نيويورك.

وتم تصميم الإصدار الجديد من الهاتف خصيصاً للمستخدمين من عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن ابتكارات وأجهزة لا تقل في أناقتها وتفردها عن الأزياء التي يرتدونها.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «يعتبر التعاون مع دار Thom Browne للأزياء لإطلاق هذا الإصدار الجديد كلياً مشروعاً فريداً من نوعه. لقد استطعنا عبر الجمع بين أحدث ابتكاراتنا في مجال الهواتف الذكية وأفكارنا الإبداعية من إنشاء جهاز يمكّن المستخدمين من التعبير عن شخصياتهم وأنفسهم بطريقة مميزة».

ويعتبر الإصدار المحدود من الهاتف، الأول من نوعه الذي يتم تغليفه بالزجاج مع الاحتفاظ بخصائصه المميزة فيما يتعلق بسهولة حمله واستخدامه. كما يتميز بإشارات صوتية تحاكي صوت الآلة الكاتبة عند استخدام لوحة المفاتيح، إضافة إلى نغمة رنين تناظرية تحاكي وقع الخطى على أرضية رخامية، كما يوفر الجهاز أيضاً موسيقى تصويرية من المستوى التالي.

وتوفر سامسونج لعشاق الأناقة، منتجات تتألق بالفخامة عند شرائهم هذا الإصدار بفضل الألوان المميزة من دار Thom Browne وغطاء الهاتف المصمم خصيصاً لهذا الإصدار من الجلد الفاخر، ليعكس الفخامة المميزة لهذه العلامة.